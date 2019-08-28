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Бойовики на Донбасі 9 раз обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 20:27
Бойовики на Донбасі 9 раз обстріляли позиції ООС
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат і поранень серед українських військових немає

Протягом доби 28 серпня збройні формування РФ і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню і поранили українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

За повідомленням ООС, бойовики обстрілювали позиції українських сил з мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріл в районі групи "Схід" відбувалися поблизу населених пунктів Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкого. Також 5 разів противник обстріляв позиції ОНС в районі групи "Північ" – поблизу Новолугнского, Зайцевого, Новотошковского, Південного і Майорска.

Про поранених не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з-за обстрілу бойовиків на Донбасі тимчасово закрили КПВВ "Майорське". Через кілька годин контрольно-пропускний пункт продовжив роботу в штатному режимі.

Також повідомлялося, що 27 серпня противник 10 разів порушував режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.

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