На Донбассе ранен украинский военный

Всего боевики за сутки 10 раз нарушили перемирие
В течение минувших суток, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что позиции Объедененных сил обстреляли из запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Светлодарска из запрещенных Минском минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донбасса боевики начали очередную ротацию передовых подразделений.
РБК-Украина писало, что по уточненным данным Генштаба украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.