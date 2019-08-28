ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 07:12
На Донбассе ранен украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Всего боевики за сутки 10 раз нарушили перемирие

В течение минувших суток, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что позиции Объедененных сил обстреляли из запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Талаовки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • трижды около Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Марьинки - с подствольных гранатометов;
  • недалеко от Лебединского - из стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Светлодарска из запрещенных Минском минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

На Донбассе ранен украинский военный

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донбасса боевики начали очередную ротацию передовых подразделений.

РБК-Украина писало, что по уточненным данным Генштаба украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции ООС, ранен военный В СЦКК осудили применение минометов боевиками на Донбассе
Новости Украины Донбассраненые
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь