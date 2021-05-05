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Боевики на Донбассе 6 раз нарушали "тишину": применяли минометы, гранатометы и БПЛА

Новина українською → Донбасс, Среда 05 мая 2021 08:12
Боевики на Донбассе 6 раз нарушали "тишину": применяли минометы, гранатометы и БПЛА Фото: потерь среди украинских военных нет (mil.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 4 мая, шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, противник вел огонь запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра возле Водяного и Красногоровки, где также применял и станковые противотанковые гранатометы. Возле Авдеевки боевики стреляли по позициям украинских военных с крупнокалиберных пулеметов, а возле Луганского - и из гранатометов различных систем.

Кроме этого был замечен пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения в районе населенных пунктов Новолуганское Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское.

"Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение "тишины". Возле Майорского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.

Напомним, вчера в Донецкой области возле линии разграничения мирный житель во время уборки на кладбище подорвался на взрывном устройстве. В результате подрыва он погиб.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявлял, что плотность мин на Донбассе выше, чем в любой точке мира.

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