На Донбассе мирный житель подорвался на кладбище и погиб

В Донецкой области мирный житель во время уборки на кладбище подорвался на взрывном устройстве. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что мужчина с женой убирали могилы на кладбище в Верхнеторецком вблизи линии соприкосновения.

"Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими", - говорится в сообщении.

На место также направлены взрывотехники для обследования территории. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.