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Бойовики на Донбасі 6 разів порушували "тишу": застосовували міномети, гранатомети і БПЛА

Новость на русском → Донбас, Середа 05 травня 2021 08:12
Бойовики на Донбасі 6 разів порушували "тишу": застосовували міномети, гранатомети і БПЛА Фото: втрат серед українських військових немає (mil.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу, 4 травня, шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Так, противник вів вогонь заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру біля Водяного та Красногорівки, де також застосовував і станкові протитанкові гранатомети. Біля Авдіївки бойовики стріляли по позиціях українських військових з великокаліберних кулеметів, а біля Луганського - і з гранатометів різних систем.

Крім цього був помічений проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування в районі населених пунктів Новолуганське Зайцеве, шуми, Південне, залізне, Кримське, Торецьке і Новгородське.

"Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби зафіксовано одне порушення "тиші". Біля Майорського противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.

Нагадаємо, вчора в Донецькій області біля лінії розмежування мирний житель під час прибирання на кладовищі підірвався на вибуховому пристрої. В результаті підриву він загинув.

Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков заявляв, що щільність мін на Донбасі вища, ніж у будь-якій точці світу.

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