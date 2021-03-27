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Резников: плотность наличия мин на территории Украины больше, чем в любой точке мира

Новина українською → Донбасс, Суббота 27 марта 2021 21:20
Резников: плотность наличия мин на территории Украины больше, чем в любой точке мира Фото: Алексей Резников (t.me OP_UA)
Автор: Юлия Струк

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что плотность наличия мин на территории Украины больше, чем в любой точке мира. Своим бюджетом Украина не справится.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дом".

Резников ответил на вопрос, где взять 21 млрд долларов, который необходим на реинтеграцию и восстановление оккупированных территорий.

"Эту цифру мы заявили, ссылаясь на исследования Венского международного института экономики. Предполагается, что столько средств нужно будет Украине на восстановление разрушенной экономики в связи с оккупацией только части Донецкой и Луганской областей. Это даже без Крыма", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, точная цифра будет известна после полного аудита, который состоится после деоккупации. Ведь уже сейчас ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ, уже сложно посчитать.

"Сегодня, по мнению специалистов, плотность наличия мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира. И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война длится семь лет, то согласно хорватской матрице, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30", - заявил глава Минреинтеграции.

Резников отметил, что своим бюджетом Украина с разминированием не справится.

"И всему европейскому сообществу придется нам помогать. Я говорю слово "придется", потому что война идёт не на востоке Украины, война идет на востоке Европы", - заявил он.

Напомним, ранее Украина предложила устроить "гуманитарное" разминирование территорий на Донбассе к Пасхе. Предлагается разминировать кладбища и различные объекты инфраструктуры.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента считают, что к переговорам по Донбассу нужно привлечь Соединенные Штаты Америки.

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