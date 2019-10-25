Боевики на Донбассе 3 раза обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный

От начала текущих суток незаконные вооруженные формирования РФ и их наемники совершили 3 обстрела на Луганском направлении, в результате чего был ранен украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как сообщается, после 6 утра противник из стрелкового оружия и автоматических гранатометов вел огонь по опорних пунктах подразделений украинской армии возле Хутора Вильного, Новозвановки и Луганского.

"В медицинское учреждение эвакуирован один военнослужащий из состава Объединенных сил, который получил ранения вследствие вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 октября боевики в зоне боевых действий на Донбассе в очередной раз обстреляли украинские позиции на участке разведения сил и средств. Незаконные вооруженные формирования стреляли в районе села Богдановка на участке разведения №3.

Кроме этого, от вечера и до полуночи 24 октября боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов - в целом зафиксировано 25 обстрелов.

Также РБК-Украина писало, что 24 октября пророссийские боевики обстреляли ремонтную бригаду в Луганской области, которая проводила работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская". В результате обстрела были ранены два человека.