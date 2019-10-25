Бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли позиції ООС, поранений український військовий

Від початку поточної доби незаконні збройні формування РФ та їх найманці скоїли 3 обстріли на Луганському напрямку, в результаті чого був поранений український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Як повідомляється, після 6 ранку ворог із стрілецької зброї і автоматичних гранатометів вів вогонь по опорних пунктах підрозділів української армії біля Хутора Вільного, Новозванівки та Луганського.

"До медичного закладу евакуйований один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня бойовики у зоні бойових дій на Донбасі в черговий раз обстріляли українські позиції на ділянці розведення сил і засобів. Незаконні збройні формування стріляли в районі села Богданівка на ділянці розведення №3.

Крім цього, від вечора до опівночі 24 жовтня бойовики майже вдвічі збільшили кількість обстрілів - загалом зафіксовано 25 обстрілів.

Також РБК-Україна писало, що 24 жовтня проросійські бойовики обстріляли ремонтну бригаду в Луганській області, яка проводила роботи в районі залізничної станції "Кондрашевська". В результаті обстрілу були поранені дві людини.