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Боевики на Донбассе снова обстреляли участок разведения сил

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 12:00
Боевики на Донбассе снова обстреляли участок разведения сил
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

Обстрелы зафиксированы в Богдановке

Боевики в зоне боевых действий на Донбассе в очередной раз обстреляли украинские позиции на участке разведения сил и средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил (ООС).

Как сообщается, незаконные вооруженные формирования стреляли в районе села Богдановка на участке разведения №3.

"24 октября, противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств, осуществил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка). Не смотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение, оккупанты демонстрируют свое нежелание придерживаться Минских договоренностей и взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении.

Боевики на Донбассе снова обстреляли участок разведения сил

Напомним, на Донбассе от вечера и до полуночи 24 октября боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов - в целом зафиксировано 25 обстрелов.

Также сообщалось, что 24 октября пророссийские боевики обстреляли ремонтную бригаду в Луганской области, которая проводила работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская". В результате обстрела были ранены два человека.

Кроме этого, 22 октября незаконные вооруженные формирования РФ и их наемники дважды совершили обстрел участка разведения сил и средств в районе Золотого.

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Новости Украины ООСРазведение сил
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