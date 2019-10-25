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На Донбассе боевики ночью в два раза усилили обстрелы, один боец ООС ранен

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 07:33
На Донбассе боевики ночью в два раза усилили обстрелы, один боец ООС ранен
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 25 обстрелов по сравнению с 13-ю, которые были зафиксированы вечером

На Донбассе от вечера и до полуночи 24 октября боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов - в целом за прошедшие сутки их зафиксировано 25 против 13-ти, начисленных от утра до вечера. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Марьинки, дважды неподалеку Талаковки, два раза возле Богдановки, вблизи Верхнеторецкого, Славного, по два обстрела возле Авдеевки и Широкиного.

Еще 5 обстрелов зафиксированы возле Золотого-4 (вне участка разведения), Зайцевого, дважды вблизи Луганского, возле Троицкого и Крымского.

"Вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. От начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли", - отметили в ООС.

Напомним, пророссийские боевики обстреляли ремонтную бригаду в Луганской области, в результате ранены два человека. Известно, что 24 октября утром противник из автоматического станкового гранатомета обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода".

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