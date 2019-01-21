Боевики за день один раз нарушили перемирие

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21 января ни один украинский военнослужащий не получил ранений

С начала текущих суток 21 января 2019 года боевики один раз обстреляли позиции украинским военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр ООС.

Как отмечается, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов вблизи поселка Водяное.

Сообщается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 20 января 2019 года, в результате боевых действий ранен один украинский военный.

Ранее сообщалось, что по данным пограничников, вчера пункты пропуска на Донбассе пересекли 28,7 тысяч человек и 3,6 тысяч транспортных средств.