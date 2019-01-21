ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Боевики за день один раз нарушили перемирие

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 18:16
Боевики за день один раз нарушили перемирие
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

21 января ни один украинский военнослужащий не получил ранений

С начала текущих суток 21 января 2019 года боевики один раз обстреляли позиции украинским военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр ООС.

Как отмечается, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов вблизи поселка Водяное.

Сообщается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Боевики за день один раз нарушили перемирие

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 20 января 2019 года, в результате боевых действий ранен один украинский военный.

Ранее сообщалось, что по данным пограничников, вчера пункты пропуска на Донбассе пересекли 28,7 тысяч человек и 3,6 тысяч транспортных средств.

"Ощадбанк" будет обслуживать клиентов на линии разграничения На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Новости Украины ДонецкООСДонбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь