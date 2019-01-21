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Бойовики за день один раз порушили перемир'я

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 18:16
Бойовики за день один раз порушили перемир'я
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

21 січня жодний український військовослужбовець не дістав поранень

З початку поточної доби 21 січня 2019 року бойовики один раз обстріляли позиції українським військовослужбовців у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як зазначається, в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції українських військових з гранатометів поблизу селища Водяне.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

Бойовики за день один раз порушили перемир'я

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 20 січня 2019 року, внаслідок бойових дій поранено одного українського військового.

Раніше повідомлялося, що за даними прикордонників, вчора пункти пропуску на Донбасі перетнули 28,7 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів.

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