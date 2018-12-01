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Боевики за день 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Новости » Происшествия    01.12.2018 - 19:21
Боевики за день 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

В ходе боевых действий ни один украинский военный не пострадал

Боевики за день 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В ходе боевых действий ни один украинский военный не пострадал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, в течение текущих суток, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе Павлополя и Лебединского боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского, противник применил минометы калибра 82 мм, а неподалеку Чермалика – станковые гранатометы. Также, оккупанты открывали прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям Об'объединенных сил на подступах к Красногоровки и Марьинки.

"В ходе боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Боевики за день 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Напомним, в Министерстве обороны Украины подтвердили отсутствие потерь среди подразделений операции О'объединенных сил на Донбассе.

Также сообщалось, что 28 ноября беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление вражеских танков вблизи Луганска.

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