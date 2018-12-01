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У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    01.12.2018 - 13:20
У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Від початку поточної доби не було жодного обстрілу

У Міністерстві оборони України (МОУ) підтвердили відсутність втрат серед підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОУ.

Як повідомляється, протягом минулої доби, 30 листопада 2018, бойовики 6 разів здійснили обстріл позицій українських військових на Донбасі. При цьому ворог 2 рази застосовував міномети забороненого калібру.

Зазначається, що в результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, за даними Міноборони, у суботу, 1 грудня, станом на 12:00 у зоні проведення ООС не було зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає.

У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Ситуація на Донбасі станом на 1 грудня 2018

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко назвав умови, за яких може бути оголошена мобілізація. За словами президента, поки Російська Федерація не проявить наземну агресію, не буде ні мобілізації, ні обмеження прав і свобод громадян.

Зазначимо, що у 10 областях України до 26 грудня введено воєнний стан. Зокрема, воєнний стан на 30 днів введено в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій областях та внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

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