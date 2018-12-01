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ОБСЄ зафіксувала ворожі танки поблизу Луганська

Новини » Надзвичайні події    01.12.2018 - 15:58
ОБСЄ зафіксувала ворожі танки поблизу Луганська
Фото: танк Т-72 (з відкритих джерел)

Танки зафіксовані в районі населеного пункту Новоселівка

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомила, що 28 листопада безпілотник ОБСЄ зафіксував скупчення ворожих танків поблизу Луганська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції об'єднаних сил у Facebook.

За даними української сторони СЦКК противник продовжує накопичувати зброю та бойову техніку, зокрема й танки, в місцях заборонених мінськими домовленостями.

"За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 30 листопада 2018, моніторинг відведення озброєння, передбачений комплексом заходів і доповненням до нього, а також меморандумом, засвідчують, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпілотник місії ОБСЄ зафіксував неподалік від населеного пункту Новоселівка, який розташований на захід від Луганська, 5 танків.

"Ймовірно T-72", - додали у відомстві.

ОБСЄ зафіксувала ворожі танки поблизу Луганська

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони України підтвердили відсутність втрат серед підрозділів операції об'єднаних сил на Донбасі.

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