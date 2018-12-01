Бойовики за день 7 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

У ході бойових дій жоден український військовий не постраждав

Бойовики за день 7 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. У ході бойових дій жоден український військовий не постраждав, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню.

У районі Павлополя і Лебединського загарбники обстрілювали українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу Кримського, противник застосував міномети калібру 82 мм, а неподалік Чермалика – станкові гранатомети. Також, окупанти відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил на підступах до Красногорівки та Мар'їнки.

"У ході бойових дій не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України підтвердили відсутність втрат серед підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Також повідомлялося, що 28 листопада безпілотник ОБСЄ зафіксував скупчення ворожих танків поблизу Луганська.