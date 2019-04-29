Боевики за день 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики за день, 29 апреля, 6 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, один раз боевики применили запрещенные минскими соглашениями 82-мм минометы.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции наших подразделений: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Широкино;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Пески.



В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из 82 мм минометов - в районе населенного пункта Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - возле села Майское.





"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре ООС.



Ранее РБК-Украина писало, что от начала текущих суток, 29 апреля, российские оккупационные войска в зоне проведения ООС на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее, 27 апреля в зоне проведения операции О'объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военный получил ранения. Всего боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных.