Бойовики за день 6 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Бойовики за день, 29 квітня, 6 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, один раз бойовики застосували заборонені мінськими угодами 82 мм міномети.

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції наших підрозділів: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Піски.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту Золоте-4; із автоматичних станкових гранатометів - біля села Травневе.





"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в прес-центрі ООС.



Раніше РБК-Україна писало, що від початку поточної доби, 29 квітня, російські окупаційні війська в зоні проведення ООС на Донбасі 3 рази порушили режим припинення вогню.

Раніше, 27 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовий отримав поранення. Всього бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових.