ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики из БМП обстреляли украинские позиции возле Березового

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 13:00
Боевики из БМП обстреляли украинские позиции возле Березового
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

С начала 20 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Так, по состоянию на 12 часов российские незаконные вооруженные формирования из вооружения боевой машины пехоты (БМП) и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое. В результате обстрела никто не пострадал.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируемая украинскими защитниками. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих суток не учтено", - говорится в сообщении ведомства.

ООС

Ситуация на Донбассе по состоянию на 20 ноября 2019 (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе имитируют обстрелы участка разведения в Петровском, чтобы дискредитировать украинских военнослужащих. Наблюдатели 18 ноября зафиксировали контролируемые взрывы, совершенные саперами боевиков, которые российско-оккупационные СМИ выдали за обстрелы.

Также РБК-Украина писало, что 19 ноября вооруженные формирования РФ более 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Враг применял запрещенные минометы 82-го калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, включительно с крупнокалиберными пулеметами.

Зеленский наградил погибшего комбрига 128-й ОГШБ На Донбассе из-за подрыва на минах погибли более тысячи людей, - ООН
Новости Украины Министерство обороны РФДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь