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Бойовики з БМП обстріляли українські позиції біля Березового

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 13:00
Бойовики з БМП обстріляли українські позиції біля Березового
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Жоден український військовий не постраждав

Від початку 20 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Так, станом на 12-ту годину російські незаконні збройні формування з озброєння бойової машини піхоти (БМП) та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

"Станом на зараз ситуація стабільна та цілком контрольована українськими захисниками. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил упродовж поточної доби не обліковано", - йдеться в повідомленні відомства.

ООС

Ситуація на Донбасі станом на 20 листопада 2019 (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі імітують обстріли ділянки розведення в Петрівському, щоб дискредитувати українських військовослужбовців. Спостерігачі 18 листопада зафіксували контрольовані вибухи, вчинені саперами бойовиків, які російсько-окупаційні ЗМІ видали за обстріли.

Також РБК-Україна писало, що 19 листопда збройні формування РФ понад 10 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Ворог застосовував заборонені міномети 82-го калібру, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю, включно з великокаліберними кулеметами.

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