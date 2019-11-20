На Донбассе во вторник боевики 11 раз нарушили "тишину"

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Водяное обстреляли из минометов запрещенного калибра

За прошедшие сутки, 19 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов:

дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Березового - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

возле Гнутового - из автоматических гранатометов

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

неподалеку Крымского - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Южного - из ручных и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Железного – из РПГ;

вблизи Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 19 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник, из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, обстрелял наши позиции в районе Березового. Потерь нет.

Ранее сообщалось, что с начала войны на Донбассе в 2014 году из-за подрыва на минах, погибли более 1 тыс. людей.

РБК-Украина писало, что в штабе операции Объединенных сил уточнили информацию о пострадавшем на Донбассе военного в воскресенье, 17 ноября.