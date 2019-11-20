Боевики имитируют обстрелы в районе разведения на Донбассе, - штаб ООС

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики устраивают контролируемые взрывы, чтобы компрометировать ВСУ

Российские незаконные вооруженные формирования имитируют обстрелы на участках разведение сил на Донбассе для дискредитации подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным ведомства, 18 ноября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили вблизи Петровского, что в районе разведения сил, 10 саперов из состава незаконных вооруженных формирований. После чего наблюдатели зафиксировали ряд контролируемых взрывов, которые были оценены как разрывы снарядов.

В то же время наблюдатели не зафиксировали ни одного факта обстрелов в период с 18 по 19 ноября на данном участке разведение сил и средств.

"Таким образом можно констатировать, что 10 взрывов, оценены СММ ОБСЕ как разрывы снарядов, предположительно являются подрывами, которые несанкционированно, без сообщения СММ ОБСЕ, провели так называемые "подразделения МЧС" оккупационных властей", - пояснили в штабе.

Кроме того, в штабе отметили, что позже данные взрывы были использованы в "эксклюзивных информационных материалах" российско-оккупационных СМИ для дискредитации Украины и украинских военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 19 ноября, боевики более 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты применяли против украинских военнослужащих запрещенные минскими соглашениями минометы, а также вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.