ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики имитируют обстрелы в районе разведения на Донбассе, - штаб ООС

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 11:33
Боевики имитируют обстрелы в районе разведения на Донбассе, - штаб ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики устраивают контролируемые взрывы, чтобы компрометировать ВСУ

Российские незаконные вооруженные формирования имитируют обстрелы на участках разведение сил на Донбассе для дискредитации подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным ведомства, 18 ноября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили вблизи Петровского, что в районе разведения сил, 10 саперов из состава незаконных вооруженных формирований. После чего наблюдатели зафиксировали ряд контролируемых взрывов, которые были оценены как разрывы снарядов.

В то же время наблюдатели не зафиксировали ни одного факта обстрелов в период с 18 по 19 ноября на данном участке разведение сил и средств.

"Таким образом можно констатировать, что 10 взрывов, оценены СММ ОБСЕ как разрывы снарядов, предположительно являются подрывами, которые несанкционированно, без сообщения СММ ОБСЕ, провели так называемые "подразделения МЧС" оккупационных властей", - пояснили в штабе.

Кроме того, в штабе отметили, что позже данные взрывы были использованы в "эксклюзивных информационных материалах" российско-оккупационных СМИ для дискредитации Украины и украинских военнослужащих.

Боевики имитируют обстрелы в районе разведения на Донбассе, - штаб ООС

ООС

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 19 ноября, боевики более 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты применяли против украинских военнослужащих запрещенные минскими соглашениями минометы, а также вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Донбассе из-за подрыва на минах погибли более тысячи людей, - ООН В районе ООС сбили российский беспилотник
Новости Украины ДонбассбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь