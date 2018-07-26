Боевики активизировали разведку украинских позиций с помощью беспилотников, - ООС

Идентифицировано три беспилотника "Орлан-10" и один - "Тахион" российского производства

На Донбассе боевики активизировали разведку позиций украинских военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра штаба ООС Анатолий Стельмах.

По его словам, средства противовоздушной обороны зафиксировали шесть случаев пролета вражеских беспилотников. Три из них идентифицированы как "Орлан-10" и один - как "Тахион" российского производства. Для подавления деятельности беспилотников украинской военные применили средства радиоэлектронной борьбы.

"Они осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины с заходом на территорию Украины. Дежурные огневые средства ПВО приводились в полную боевую готовность", - сказал Стельмах.

Также украинская разведка сообщила, что в результате нарушения режима прекращения огня и провокативных обстрелов есть казни среди боевиков. Один оккупант погиб и трое получили тяжелые ранения.

Напомним, в районе проведения ООС в течение текущих суток, 26 июля 2018 года, боевики п'пять раз открывали огонь в сторону позиций украинских военных.