На Донбасі за добу зафіксовано 3 прольоти безпілотників бойовиків, - ООС

Бойовики на Донбасі не знижують активності ведення розвідки українських позицій

На Донбасі за добу, 22 липня 2018 року, зафіксовано три прольоти безпілотників бойовиків. Про це у ході брифінгу повідомив представник прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) Анатолій Стельмах, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

За даними штабу, бойовики на Донбасі не знижують активності ведення розвідки українських позицій.

"За добу засобами ППО зафіксовано 3 випадки прольоту ворожих БПЛА, два з яких ідентифіковано як "Орлан-10" та один як "Гранат" російського виробництва", - повідомили у штабі.

Як зазначається, безпілотники бойовиків пролетіли уздовж лінії розмежування з боку окупованого Донбасу та перетинали її.

Брифінг представника прес-центру ООС 23.07.2018 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил цілком контрольована, без ознак до загострення. Російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по наших позиціях на окремих напрямках із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Всього за минулу добу, 22 липня, противник 15 разів обстріляв позиції наших військ. Важке озброєння не застосовувалося. На Півночі ворог вдавався до поодиноких провокацій. Обстрілів зазнали позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське та Новоолександрівка. Окупанти вели вогонь в основному із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок прицільного ворожого вогню поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Йому надано першу домедичну допомогу та доставлено у військовий медичний заклад. Життю українського воїна нічого не загрожує. На Горлівському напрямку російські окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Зайцеве. Дещо знизилась кількість ворожих обстрілів на Донецькому напрямку, проте противник збільшив їх щільність. Упродовж вчорашнього дня тут зафіксовано 3 порушення встановленого перемир’я. Зокрема, захисників населених пунктів Авдіївки, Старогнатівки та Мар’їнки ворог обстрілював з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу захисників України не допущено. На Маріупольському напрямку знову було найгарячіше. Вогневого впливу зазнали позиції поблизу населених пунктів Лебединське, Талаківка, Гнутове, Водяне та Широкине. Російські окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів. Широко застосовувалася стрілецька зброя. Втрат серед українських військовослужбовців на цьому напрямку не допущено. Противник не знижує активності ведення розвідки наших позицій. За добу засобами ППО зафіксовано 3 випадки прольоту ворожих БПЛА, два з яких ідентифіковано як «Орлан-10» та один як «Гранат» російського виробництва. Всі вони здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України та перетинали її. З метою заборони роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби, вогневі засоби приводились в бойову готовність «Повна». Противник продовжує нехтувати буд-якими мирними домовленостями, відкриває вогонь по захисниках України. Об'єднані сили вимушені вживати адекватних заходів щодо захисту життя та здоров'я своїх воїнів. Так, за уточненими даними розвідки, за минулу добу, в наслідок порушення режиму припинення вогню двое окупантів отримали поранення. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 3 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Майорська та Широкиного. А захисників Гнутового обстріляли з застосуванням протитанкових керованих ракет. Втрат серед наших воїнів немає. Таким чином, ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою. Противник ухиляється від активних дій, проте повністю ігнорує домовленості щодо припинення вогню, здійснює заходи розвідки та намагається спровокувати Об'єднані сили на вогонь у відповідь, на окремих напрямках веде прицільний та зосереджений вогонь. Об'єднані сили продовжують виконувати завдання в посиленому режимі. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. У відповідності до рішення Командувача об'єднаних сил тривають посилені фільтраційні заходи, заходи контрольно-пропускного режиму, забезпечення публічної безпеки в населених пунктах, заходи з недопущення незаконного переміщення товарів та матеріальних цінностей, зброї і вибухівки. Протягом минулої доби військовослужбовці Національної гвардії України, зі складу Об’єднаних сил, під час несення служби на блок посту неподалік селища Благодатне затримали мешканця Краматорська. Даний громадянин, згідно бази даних Національної поліції, підозрюється у співпраці із незаконним збройним формуванням «ДНР». Затриманого передано місцевим правоохоронцям. За минулу добу правоохоронцями вилучено з незаконного обігу 15 грам марихуани та 53 кущі конопель. Контрольні пункти в’їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало більше 20 тисячі осіб та понад 2,5 тисячі транспортних засобів. 34 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Зокрема вчора на КПВВ «Майорське» прикордонний наряд спільно зі співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил двічі виявляли та вилучили серед особистих речей громадян України свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів виданих у так званій «ДНР». Крім того, вчора військовослужбовці Об’єднаних сил забезпечили супровід і охорону представникам благодійної організації, які доставили гуманітарну допомогу жителям селища Опитне. Також українські військові допомогли ремонтній бригаді попаснянських енергетиків відновити електропостачання на одній з вулиць у селищі Троїцьке. Таким чином підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 23 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі створені підрозділи по боротьбі із бронеоб’єктами бойовиків.