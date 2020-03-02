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Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 19:12
Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вследствие обстрелов раненых среди украинских бойцов нет

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 5 раз оккупанты обстреляли позиции оперативно-тактической группировки "Восток". Еще 4 обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка с миномета калибра 120 мм. В результате разрыва мины рядом с домом взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 02.03.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 2 березня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в зоне боевых действий на Донбассе пять военнослужащих вооруженных сил получили ранения и еще двое - боевое поражение. Кроме того, один боец погиб.

Также сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных во время подвоза продуктов.

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