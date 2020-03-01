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Боевики обстреляли украинских военных во время подвоза продуктов

Новости » Происшествия     01.03.2020 - 18:50
Боевики обстреляли украинских военных во время подвоза продуктов
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрела один военнослужащий погиб, двое защитников получили ранения, а еще двое - боевое поражение

На Донбассе сегодня, 1 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое, российские оккупанты заметили украинский автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое наших защитников получили ранения, а еще двое - боевое поражение. Всех раненых и пораженных украинских военнослужащих оперативно доставили в медучреждение и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В штабе отметили, что расстояние к украинским военным составляло около 3,5 метров, вероятно, что прицельный огонь на поражение по ним вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, на Донбассе в течение текущих суток, 1 марта, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе погиб украинский военный, еще шесть получили ранения Боевики нарушают договоренности о размещении техники на Донбассе, - СЦКК
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