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Боевики снова пошли на обострение ситуации на Донбассе, есть раненый

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 12:59
Боевики снова пошли на обострение ситуации на Донбассе, есть раненый
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

В результате обстрела осколками стекла ранен мирный житель

Боевики на Донбассе в очередной раз пошли на обострение ситуации, в результате обстрела Красногоровки ранен мирный житель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики сегодня целенаправленно обстреляли Красногоровку под оккупированным Донецком.

"Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм, прекрасно понимая, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровья гражданскому населению. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконное стекло, осколками которого был ранен один житель. Жителю оперативно оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Боевики снова пошли на обострение ситуации на Донбассе, есть раненый

Также сообщается, что украинские бойцы открыли ответный огонь, потери противника уточняются.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа", - добавили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в зоне боевых действий на Донбассе пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще двое - боевое поражение. Кроме того, один боец погиб.

Также сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных во время подвоза продуктов.

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