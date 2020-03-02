ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики 9 разів порушували режим тиші на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 19:12
Бойовики 9 разів порушували режим тиші на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів поранених серед українських бійців немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації 9 разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що 5 разів окупанти обстріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ще обстріли бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Слід зазначити, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 02.03.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 2 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу у зоні бойових дій на Донбасі п'ять військовослужбовців збройних сил отримали поранення і ще двоє - бойове ураження. Крім того, один боєць загинув.

Також повідомлялося, що бойовики обстріляли українських військових під час підвезення продуктів.

Бойовики знову пішли на загострення ситуації на Донбасі, є поранений Бойовики в ОРДО примусово вилучають нерухомість у місцевих жителів, - розвідка
Новини України ДонбасбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся