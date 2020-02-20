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Тело погибшего на Донбассе бойца передали украинской стороне

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 16:33
Тело погибшего на Донбассе бойца передали украинской стороне
Фото: передача тела (lug-info.com)

Боевики передали тело Максима Хитайлова

Представители самопровозглашенной "Луганской народной республики" передали украинской стороне тело погибшего в боях на Донбассе 18 февраля военнослужащего Максима Хитайлова. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что передача тела состоялась в районе моста через Северский Донец в районе подконтрольного украинской стороне Счастья. Кроме того, по данным представителей "ЛНР", сегодня были переданы останки одного из бойцов, который погиб еще в 2014 году на территории Луганского аэропорта.

Также сообщается, что боевики "ЛНР" эвакуировали тело Хитайлова с передовой после боя.

Напомним, ранее в Кабмине отреагировали на скандальное разглашение имени погибшего бойца на Донбассе. Скандал произошел после того, как родные погибшего 18 февраля в результате боя в Луганской области украинского военного Максима Хитайлова узнали о его смерти из СМИ и соцсетей.

Первым имя погибшего в своем Telegram назвал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. На него сослались многие СМИ. Вскоре народный депутат извинился за свой поступок.

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