Офис генпрокурора расследует около 300 дел о военных преступлениях на Донбассе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине планируют создать реестр нарушений норм международного гуманитарного права

Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в около 300 масштабных уголовных производствах по фактам военных преступлений на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отметил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов во время встречи с представителями Офиса прокурора Международного уголовного суда, на данный момент сбор, документирование и досудебное расследование военных преступлений носит системный характер. Такие дела направляются в департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"Прокуроры на центральном уровне осуществляют процессуальное руководство в около 300 масштабных уголовных производств. Предметом рассмотрения областных прокуратур являются более 12 тыс. уголовных производств", - сообщили в ОГП.

Также планируется создание реестра нарушений норм международного гуманитарного права. В частности, туда планируют вносить информацию об атаках на гражданские объекты, убийствах и пытках военнопленных и гражданских лиц.

Отмечается, что с начала вооруженной агрессии Офис генпрокурора передал в Международный уголовный суд 13 информационных сообщений о тяжелых нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.

Напомним, в январе прокуратуры Донецкой и Луганской областей завершили формирование самостоятельных структурных подразделений - управлений надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В их состав вошли 60 прокуроров.

Также РБК-Украина писало, что ОГП зарегистрировал 14 уголовных производств по свидетельствам освобожденных пленных. Освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением и о пытках.