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Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 19:24
Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військовослужбовців немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил незаконні збройні формування 8 разів порушили режим тиші на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики обстрілювали українські позиції з великокаліберних мінометів, кулеметів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Повідомляється, що 7 обстрілів окупанти здійснили по позиціям оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ще один обстріл відбувся у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 20.02.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 20 лютого 2020 р.

"Сьогодні, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - повідомили у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, сьогодні бойовики передали українській стороні тіло загиблого на Донбасі під час наступу НЗФ 18 лютого бійця Максима Хітайлова.

Також РБК-Україна повідомляло, що Офіс генпрокурора розслідує близько 300 справ про військові злочини на Донбасі. З початку збройної агресії на сході України Офіс генпрокурора передав в Міжнародний кримінальний суд 13 інформаційних повідомлень про тяжкі порушення міжнародного гуманітарного права в Криму і на Донбасі.

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