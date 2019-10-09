Боевики 17 раз нарушили перемирие во вторник

В течение минувших суток, 8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреливали украинских защитников из минометов запрещенных Минскими соглашениями калибров, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы велись:

неподалеку Песков - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

вблизи Опросного - из минометов калибра 82 мм;

дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Пищевика и Павлополя - из стрелкового оружия

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксированы обстрелы:

дважды вблизи Майского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

недалеко от Хутора Свободного - из миномета калибра 82 мм, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали уже 5 обстрелов - неподалеку Песков, вблизи Лебединского, возле Пищевика, недалеко от Николаевки и вблизи Новогнатовки.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во время наблюдений на Донбассе зафиксировала более 500 взрывов в течение суток.

РБК-Украина писало, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 7 октября.