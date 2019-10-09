Боевики 17 раз нарушили перемирие во вторник

Ни один украинский военный не пострадал
В течение минувших суток, 8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики обстреливали украинских защитников из минометов запрещенных Минскими соглашениями калибров, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы велись:
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксированы обстрелы:
С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали уже 5 обстрелов - неподалеку Песков, вблизи Лебединского, возле Пищевика, недалеко от Николаевки и вблизи Новогнатовки.
"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во время наблюдений на Донбассе зафиксировала более 500 взрывов в течение суток.
РБК-Украина писало, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 7 октября.