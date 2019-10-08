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На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

Новости » Происшествия    08.10.2019 - 19:56
На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики продолжают применять запрещенное минскими соглашениями оружие

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток 8 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел вблизи Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела, а именно вблизи Луганского, неподалеку Светлодарска и
вблизи Травневого.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 7 октября, обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов, гранатометов и стрелкового оружия, украинские военные не пострадали.

Кроме того, во время разведения войск в Золотом безопасность и общественный порядок обеспечивают дополнительные силы полиции.

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