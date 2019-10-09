Бойовики 17 разів порушили перемир'я у вівторок

Жодний український військовий не постраждав
Протягом минулої доби, 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, жодний український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що бойовики обстрілювали українських захисників з мінометів заборонених Мінськими угодами калібрів, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли велися:
Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовані обстріли:
З початку поточної доби на Донбасі зафіксували уже 5 обстрілів - неподалік Пісків, поблизу Лебединського, поблизу Пищевика, неподалік Миколаївки та поблизу Новогнатівки.
"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - говориться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостережень на Донбасі зафіксувала понад 500 вибухів протягом доби.
РБК-Україна писало, що збройні формування Російської Федерації і її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 7 жовтня.