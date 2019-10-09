Бойовики 17 разів порушили перемир'я у вівторок

Протягом минулої доби, 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, жодний український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики обстрілювали українських захисників з мінометів заборонених Мінськими угодами калібрів, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли велися:

неподалік Пісків - з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

поблизу Опитного - з мінометів калібру 82 мм;

двічі неподалік Новотроїцького - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Пищевика та Павлополя - зі стрілецької зброї.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовані обстріли:

двічі поблизу Травневого - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Хутора Вільного - з міномета калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська - з гранатометів різних систем.

З початку поточної доби на Донбасі зафіксували уже 5 обстрілів - неподалік Пісків, поблизу Лебединського, поблизу Пищевика, неподалік Миколаївки та поблизу Новогнатівки.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостережень на Донбасі зафіксувала понад 500 вибухів протягом доби.

РБК-Україна писало, що збройні формування Російської Федерації і її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 7 жовтня.