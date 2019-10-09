ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов на Донбассе за сутки

Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

СММ констатировала увеличение количества взрывов вдвое

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во время наблюдений на Донбассе зафиксировала более 500 взрывов в течение суток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, в период с вечера 4 по вечер 5 октября в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 500), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 210 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-северо-востоку от Марьинки (подконтрольна правительству, 23 км на юго-запад от Донецка), на юго-запад от Докучаевска (неподконтрольный правительству, 30 км на юго-запад от Донецка), а также на юго-запад и восток от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка)

Кроме того, в период с 5 вечера до вечера 6 октября СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (220), если сравнивать с предыдущим периодом. Практически все нарушения режима прекращения огня, в том числе более половины взрывов, зафиксировано в районах на юго-запад и восток от Светлодарска, на северо-северо-востоку от Марьинки, а также неподалеку. Майорска.

Ранее сообщалось, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки 4 октября, зафиксировав 250 взрывов.

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток 8 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.