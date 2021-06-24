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Обострение на Донбассе: боевки за сутки совершили 22 обстрела и дважды запускали беспилотники

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Четверг 24 июня 2021 08:14
Обострение на Донбассе: боевки за сутки совершили 22 обстрела и дважды запускали беспилотники Фото: на Донбассе боевики совершили 22 обстрела за сутки (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Вчера на Донбассе было неспокойно в таких точках.

  • вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
  • неподалеку Майорска противник применял ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
  • у Южного российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра.
  • в районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • в направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
  • неподалеку Старогнатовки российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинские войска из артиллерийских систем 122-го калибра и 82 мм. минометов.
  • у населенного пункта Новгородское вражеские войска применяли минометы 82-го калибра.
  • в районе Авдеевки российские оккупанты 4 раза обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российские вооруженные формирования дважды обстреливали военных Объединенных сил возле Луганского.
  • на Приазовье, недалеко от Водяного, враг дважды осуществлял обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • в сторону Новоалександровки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • вблизи Новотошківського украинские позиции оккупанты обстреливали из стрелкового оружия, а возле Золотого-4 из ручных противотанковых гранатометов.
  • в районе населенного пункта Широкине враг обстреливал позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм.
  • кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался совершить пролет над позициями украинских подразделений.
  • неподалеку населенного пункта Пески зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7 часов утра 24 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня - возле Новгородского, дважды возле Южного и вблизи Шумов.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в течение вторника, 22 июня, 166 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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