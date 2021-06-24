Обострение на Донбассе: боевки за сутки совершили 22 обстрела и дважды запускали беспилотники
Фото: на Донбассе боевики совершили 22 обстрела за сутки (flickr.com/ministryofdefenceua)
За прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди военных нет.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Вчера на Донбассе было неспокойно в таких точках.
- вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
- неподалеку Майорска противник применял ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- у Южного российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра.
- в районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- в направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
- неподалеку Старогнатовки российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинские войска из артиллерийских систем 122-го калибра и 82 мм. минометов.
- у населенного пункта Новгородское вражеские войска применяли минометы 82-го калибра.
- в районе Авдеевки российские оккупанты 4 раза обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российские вооруженные формирования дважды обстреливали военных Объединенных сил возле Луганского.
- на Приазовье, недалеко от Водяного, враг дважды осуществлял обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- в сторону Новоалександровки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- вблизи Новотошківського украинские позиции оккупанты обстреливали из стрелкового оружия, а возле Золотого-4 из ручных противотанковых гранатометов.
- в районе населенного пункта Широкине враг обстреливал позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм.
- кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался совершить пролет над позициями украинских подразделений.
- неподалеку населенного пункта Пески зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
По состоянию на 7 часов утра 24 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня - возле Новгородского, дважды возле Южного и вблизи Шумов.
Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в течение вторника, 22 июня, 166 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.