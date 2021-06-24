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ОБСЕ зафиксировала почти 170 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки

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Донбасс, Четверг 24 июня 2021 05:42
ОБСЕ зафиксировала почти 170 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки Фото: больше нарушений зафиксировано в Луганской области (facebook.com/oscesmm)
Автор: Даша Харченко

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в течение вторника, 22 июня, 166 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Из них Донецкой области - 77 и 89 - в Луганской.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 77 нарушений режима прекращения огня, в том числе 36 взрывов (1 взрыв в воздухе и 35 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений режима прекращения огня произошла на север от Широкиного (подконтрольное правительству, 100 км на юг от Донецка) и к юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области Миссия зафиксировала 89 нарушений режима прекращения огня, в том числе 24 взрыва (1 разрыв боеприпаса и 23 взрыва неопределенного происхождения).

Уточняется, что большинство нарушений произошло к северу, югу и западу от участка разведения в районе Золотого (подконтрольное правительству, 60 км к западу от Луганска).

Ранее сообщалось, что в городе Счастье Луганской области вблизи пассажирской железнодорожной остановки и автомобильной трассы Старобельск-Донецк обнаружили скрытый арсенал боевиков, который был обустроен в 2014 году. В схроне среди прочего обнаружили 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

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