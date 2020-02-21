ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики 10 раз обстреляли силы ООС на Донбассе

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 19:27
Боевики 10 раз обстреляли силы ООС на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих ООС нет

В течение суток в районе операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что оккупанты вели обстрелы из крупнокалиберного оружия, в частности, минометов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть раз НВФ обстреляли позиции оперативно-тактической группировки "Восток", еще четыре обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 21.02.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

"Сегодня, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Оккупанты применяли минометы, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов никто не пострадал.

Также РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде Украины создали рабочую группу для расследования наступления боевиков 18 февраля 2020 года.

В Раде создали рабочую группу для расследования наступления боевиков Комитет по нацбезопасности обязал штаб ООС докладывать о ситуации на Донбассе
Новости Украины ДонбассбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь