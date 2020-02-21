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Бойовики 10 разів обстріляли сили ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 19:27
Бойовики 10 разів обстріляли сили ООС на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців ООС немає

Упродовж доби в районі операції Об’єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що окупанти вели обстріли з великокаліберної зброї, зокрема, мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї.

Шість разів НЗФ обстріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід", ще чотири обстріли бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 21.02.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

"Сьогодні, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого незаконні збройні формування РФ на Донбасі 10 разів обстріляли позиції українських військових. Окупанти застосовували міномети, озброєння БМП, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді України створили робочу групу для розслідування наступу бойовиків 18 лютого 2020 року.

У Раді створили робочу групу для розслідування наступу бойовиків Комітет з нацбезпеки зобов’язав штаб ООС доповідати про ситуацію на Донбасі
Новини України ДонбасбойовикиООС
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