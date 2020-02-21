Бойовики 10 разів обстріляли сили ООС на Донбасі

Внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців ООС немає
Упродовж доби в районі операції Об’єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Повідомляється, що окупанти вели обстріли з великокаліберної зброї, зокрема, мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї.
Шість разів НЗФ обстріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід", ще чотири обстріли бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 21.02.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.
"Сьогодні, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 лютого незаконні збройні формування РФ на Донбасі 10 разів обстріляли позиції українських військових. Окупанти застосовували міномети, озброєння БМП, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.
Також РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді України створили робочу групу для розслідування наступу бойовиків 18 лютого 2020 року.