Боевики 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный

Использовали запрещенные минскими соглашениями гранатометы
В течение минувших суток, 21 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов, а именно:
Пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:
"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.
С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.
РБК-Украина писало, что 21 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Попасная, ранен военнослужащий.
Напомним, что 20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили четверо военных.