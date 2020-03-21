На Донбассе четверо украинских военных получили ранения

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На Донбассе за сутки боевики выпустили 40 мин

На Донбассе, 20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 4 обстрелы:

неподалеку Широкино - из автоматического станкового гранатомета; крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким из минометов калибра 82 мм выпустили 20 мин, стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.

Пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

вблизи Крымского из минометов калибра 120 мм выпущены 20 мин;

неподалеку от Луганского стреляли из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Хутор Свободный - из стрелкового оружия;

вблизи Новгородского - из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Новотошковским из 82-мм минометов выпустили 10 мин.

В результате обстрелов боевиками позиций ВСУ четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Красногоровки боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел был совершен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Новгородского. Из минометов калибра 120 мм боевики выпустили 15 мин. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 19 марта в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжила мандат на следующий 12-месячный период. Мандат продлен до 31 марта 2021 года.