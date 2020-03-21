На Донбассе четверо украинских военных получили ранения

На Донбассе за сутки боевики выпустили 40 мин
На Донбассе, 20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечается, что боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 4 обстрелы:
Пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
В результате обстрелов боевиками позиций ВСУ четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Красногоровки боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета.
Один обстрел был совершен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Новгородского. Из минометов калибра 120 мм боевики выпустили 15 мин. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 19 марта в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.
РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжила мандат на следующий 12-месячный период. Мандат продлен до 31 марта 2021 года.