Бойовики 10 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Використовували заборонені мінськими угодами гранатомети

Протягом минулої доби, 21 березня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять обстрілів, а саме:

двічі в районі населеного пункту Мар'їнка - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів;

поруч з Новотроїцьким - з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поблизу Новотошківського - з 82-мм мінометів - 8 мін;

поруч з Новгородським - з мінометів калібру 120 мм -15 мін;

неподалік Попасної - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Новолуганське - з міномета калібру 82 мм - 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

РБК-Україна писало, що 21 березня, російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Попасна, поранений військовослужбовець.

Нагадаємо, що 20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Поранення дістали четверо військових.