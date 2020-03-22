Бойовики 10 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий

Використовували заборонені мінськими угодами гранатомети
Протягом минулої доби, 21 березня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять обстрілів, а саме:
П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.
РБК-Україна писало, що 21 березня, російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Попасна, поранений військовослужбовець.
Нагадаємо, що 20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Поранення дістали четверо військових.