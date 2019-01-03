Боевики 1 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий ООС не пострадал

Боевики в течение дня, 3 января, 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр АТО в Facebook.



При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе хутора Свободный на Луганском направлении", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе с начала суток 3 января обстрелов со стороны пророссийских боевиков не было зафиксировано.

2 января на Донбассе было зафиксировано п'пять обстрелов со стороны пророссийских боевиков, потерь в рядах ООС не было.