Боевики 1 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий ООС не пострадал
Боевики в течение дня, 3 января, 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр АТО в Facebook.
При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано.
"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе хутора Свободный на Луганском направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе с начала суток 3 января обстрелов со стороны пророссийских боевиков не было зафиксировано.
2 января на Донбассе было зафиксировано п'пять обстрелов со стороны пророссийских боевиков, потерь в рядах ООС не было.