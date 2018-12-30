Боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Потерь среди военнослужащих ООС в течение текущих суток нет

Боевики за день, 30 декабря, один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, потерь среди военнослужащих ООС в течение текущих суток нет.

Применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

Позиции ВСУ были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении.

"Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 29 декабря, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, Россия готовит химическую атаку на оккупированном Донбассе.