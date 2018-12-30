Бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Втрат серед військовослужбовців ООС протягом поточної доби немає

Бойовики за день, 30 грудня, один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці Facebook.

Як повідомляється, втрат серед військовослужбовців ООС протягом поточної доби немає.

Застосування озброєння, забороненого мінськими угодами, не зафіксовано.

Позиції ВСУ були обстріляні з БМП-2 в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку.

"Підрозділи ООС у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби. Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 29 грудня, ні один український військовий не загинув і не отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, Росія готує хімічну атаку на окупованому Донбасі.