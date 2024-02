Боєприпаси і навчання військових: Умєров провів переговори з міністром оборони Чехії

Під час діалогу, український міністр подякував Чеській Республіці за постійну всебічну військову допомогу, підготовку українських льотчиків, а також участь в Коаліції з розмінування.

Умєров наголосив на важливості збільшення поставок артилерійських боєприпасів.

"Вдячний чеським колегам за активну позицію щодо забезпечення України необхідними боєприпасами. Сподіваємося, результати нашої співпраці агресор незабаром відчує на полі бою", - сказав він.

Міністри також наголосили на необхідності розвитку співпраці між чеським та українським оборонно-промисловим комплексами.

Had a fruitful call with the Minister of Defence of the Czech Republic, Jana Černochová @jana_cernochova.



Expressed my gratitude to the Czech Republic for constant comprehensive military assistance, training of Ukrainian pilots, and participation in the Demining Coalition.… pic.twitter.com/nnFD7pFT41