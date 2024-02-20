Боєприпаси і навчання військових: Умєров провів переговори з міністром оборони Чехії

Міністр оборони України Рустем Умєров провів онлайн-переговори з міністром оборони Чехії Яною Черноховою. Сторони обговорили заплановані поставки боєприпасів в Україну, навчання українських військових на території Чехії, а також актуальну ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Умєрова в соцмережі Х (колишня Twitter).

Під час діалогу, український міністр подякував Чеській Республіці за постійну всебічну військову допомогу, підготовку українських льотчиків, а також участь в Коаліції з розмінування.

Умєров наголосив на важливості збільшення поставок артилерійських боєприпасів.

"Вдячний чеським колегам за активну позицію щодо забезпечення України необхідними боєприпасами. Сподіваємося, результати нашої співпраці агресор незабаром відчує на полі бою", - сказав він.

Міністри також наголосили на необхідності розвитку співпраці між чеським та українським оборонно-промисловим комплексами.

Had a fruitful call with the Minister of Defence of the Czech Republic, Jana Černochová @jana_cernochova.



Expressed my gratitude to the Czech Republic for constant comprehensive military assistance, training of Ukrainian pilots, and participation in the Demining Coalition.… pic.twitter.com/nnFD7pFT41 — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 19, 2024

Як повідомляють České noviny, Чернохова також обговорила з Умеровим деякі практичні аспекти ймовірних поставок боєприпасів в Україну з третіх країн.

"Міністри узгодили наступні кроки, які відбуватимуться зараз, щоб Україна могла якомога швидше отримати боєприпаси", - зазначили у чеському Міноборони.

Крім того, міністри розповіли про поточні результати та наступні заплановані кроки у навчанні українських військових у Чехії.

Видання також повідомило, що цими днями в Чехії розпочинається підготовка ще одного українського батальйону чисельністю близько 500 бійців. Продовження навчання цього року парламент ухвалив у листопаді минулого року. Тоді Чернохова розповіла депутатам, що приблизно 3,5 тис українських військових пройшли підготовку в Чехії, а ще 500 пройшли підготовку чеських інструкторів у Польщі.

Умеров підтвердив, що українська сторона вважає таку форму підтримки дуже цінною.

Військова допомога Чехії та ЄС для України

Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. Сили оборони можуть отримати їх найближчими тижнями.

На початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України на суму 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Однак наразі країни ЄС не змогли виконати план повністю.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від країн ЄС до кінця поточного року.

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