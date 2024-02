Боеприпасы и обучение военных: Умеров провел переговоры с министром обороны Чехии

В ходе диалога украинский министр поблагодарил Чешскую Республику за постоянную всестороннюю военную помощь, подготовку украинских летчиков, а также участие в Коалиции по разминированию.

Умеров отметил важность увеличения поставок артиллерийских боеприпасов.

"Благодарен чешским коллегам за активную позицию по обеспечению Украины необходимыми боеприпасами. Надеемся, результаты нашего сотрудничества агрессор вскоре почувствует на поле боя", - сказал он.

Министры также отметили необходимость развития сотрудничества между чешским и украинским оборонно-промышленным комплексами.

Had a fruitful call with the Minister of Defence of the Czech Republic, Jana Černochová @jana_cernochova.



Expressed my gratitude to the Czech Republic for constant comprehensive military assistance, training of Ukrainian pilots, and participation in the Demining Coalition.… pic.twitter.com/nnFD7pFT41