Боеприпасы и обучение военных: Умеров провел переговоры с министром обороны Чехии

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел онлайн-переговоры с министром обороны Чехии Яной Черноховой. Стороны обсудили планируемые поставки боеприпасов в Украину, обучение украинских военных на территории Чехии, а также актуальную ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Умерова в соцсети Х (бывшая Twitter).

В ходе диалога украинский министр поблагодарил Чешскую Республику за постоянную всестороннюю военную помощь, подготовку украинских летчиков, а также участие в Коалиции по разминированию.

Умеров отметил важность увеличения поставок артиллерийских боеприпасов.

"Благодарен чешским коллегам за активную позицию по обеспечению Украины необходимыми боеприпасами. Надеемся, результаты нашего сотрудничества агрессор вскоре почувствует на поле боя", - сказал он.

Министры также отметили необходимость развития сотрудничества между чешским и украинским оборонно-промышленным комплексами.

Had a fruitful call with the Minister of Defence of the Czech Republic, Jana Černochová @jana_cernochova.



Expressed my gratitude to the Czech Republic for constant comprehensive military assistance, training of Ukrainian pilots, and participation in the Demining Coalition.… pic.twitter.com/nnFD7pFT41 — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 19, 2024

Как сообщают České noviny, Чернохова также обсудила с Умеровым некоторые практические аспекты вероятных поставок боеприпасов в Украину из третьих стран.

"Министры согласовали следующие шаги, которые будут проходить сейчас, чтобы Украина могла как можно быстрее получить боеприпасы", - отметили в чешском Минобороны.

Кроме того, министры рассказали о текущих результатах и последующих запланированных шагах по обучению украинских военных в Чехии.

Издание также сообщило, что на днях в Чехии начинается подготовка еще одного украинского батальона численностью около 500 бойцов. Продолжение обучения в этом году парламент принял в ноябре прошлого года. Тогда Чернохова рассказала депутатам, что около 3,5 тыс украинских военных прошли подготовку в Чехии, а еще 500 прошли подготовку чешских инструкторов в Польше.

Умеров подтвердил, что украинская сторона считает такую форму поддержки очень ценной.

Военная помощь Чехии и ЕС для Украины

Чехия нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. Силы обороны могут получить их в ближайшие недели.

В начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Однако в настоящее время страны ЕС не смогли выполнить план полностью.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Украина получит более 1 млн. артиллерийских снарядов от стран ЕС до конца текущего года.

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