Боєприпаси будуть: голова МЗС Чехії підтвердив продовження "снарядної ініціативи"

Чехія планує продовжити дію "снарядної ініціативи", започаткованої минулим урядом Петра Фіали, завдяки чому Україна може отримувати боєприпаси для артилерії та іншого озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки на брифінгу зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.
"Я став послом добрих справ - продовження снарядної ініціативи, яка надзвичайно важлива для України. Я радий, що нам вдалося знайти компроміс і консенсус, який забезпечить продовження ініціативи з боєприпасів", - зазначив він під час брифінгу.
За словами Мацінки, під час зустрічі він із Сибігою також обговорив постачання Україні потрібної військової амуніції та запрошення до чеськог бізнесу взяти участь у цих постачаннях.
Також чеський міністр прокоментував мирний процес, який може покласти край війні в Україні, зокрема підтвердив, що його поінформували про переговори між Україною та США.
"Я зрозумів, чи маємо це бачити оптимістично, чи песимістично, тож моє ставлення буде більш реалістичне. Я бачу , що Україна має великий інтерес до миру і я бачу, що вона готова", - зазначив Мацінка.
Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка прибув до України з візитом 9 січня. Це перший візит Мацінки в Україну. Відомо, що потяг міністра затримався через чергову масовану атаку РФ на українські міста.
Нагадаємо, що у 2024 році Чехія організувала ініціативу із закупівель снарядів для України. Кошти для цього надала велика кількість країн Заходу. Завдяки Чехії Україна почала отримувати велику кількість боєприпасів насамперед для артилерії.
Протягом 2025 року Чехія передала українським військам 1,8 млн боєприпасів. При цьому планувалося передати в кращому випадку 1,5 мільйона. Мова йде виключно про великокаліберні боєприпаси - снаряди для гармат та міни для мінометів.
Новий прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш неодноразово виступав проти продовження "снарядної ініціативи". У відповідь президент Чехії Петр Павел наголошував, що згортання снарядної ініціативи матиме серйозні наслідки, передусім для самої Чехії, а також призведе до зростання жертв в Україні.
Після цього Бабішу довелося підтвердити, ініціативу з постачання боєприпасів для України буде продовжено за умови фінансування з боку інших держав. Тобто, фактично нічого не зміниться.