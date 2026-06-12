Boeing показала ШІ-дрон із ракетами: чому Ghost Bat називають винищувачем майбутнього

Загрозлива модифікація: внутрішні ракетні відсіки

Зміна версії Block 3 перетворила Ghost Bat із розвідувального дрона на повноцінний ударний літак. Інженери інтегрували у фюзеляж два внутрішні відсіки для озброєння.

Це дозволяє безпілотнику нести:

або дві керовані ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM;

або чотири високоточні малогабаритні авіабомби GBU-39 або GBU-53 SDB.

Розміщення ракет всередині корпусу, а не на зовнішніх підвісках, - критично важливе технологічне рішення. Воно дозволяє зберегти низьку радіолокаційну помітність (стелс-профіль), завдяки чому дрон може проникати у закриті зони ППО супротивника, залишаючись непомітним для радарів.

Зазначимо, що цього часу внутрішні відсіки були ексклюзивною особливістю лише пілотованих винищувачів п’ятого покоління.

Здатність апарата вести реальний бій уже підтверджена практично: під час спільних випробувань із Королівськими повітряними силами Австралії автономний Ghost Bat, діючи в команді з літаком радіолокаційної розвідки E-7A Wedgetail та винищувачем F/A-18F Super Hornet, успішно знищив повітряну мішень ракетою AMRAAM.

Це стало першим у світі випадком, коли безпілотник здійснив автономне перехоплення цілі поза візуальною видимістю.

Збільшене крило та безлімітний зв’язок

Модифікація Block 3 отримала суттєвий апгрейд заліза та планера:

Збільшення розмаху крил на 25%: це дозволило встановити додаткові паливні баки та збільшити масу корисного навантаження на понад 900 кг.

Зростання злітної ваги: максимальна злітна маса зросла до 5400 кг, а корисне навантаження тепер перевищує 2000 кг.

Тяга та дальність: дрон забезпечує дальність польоту понад 3700 км на швидкості до 0,9 Маха.

Ще одним важливим кроком став запуск технології супутникового зв’язку поза прямою видимістю (BLOS).

Завдяки цьому керувати діями БПЛА, коригувати його ШІ-алгоритми або віддавати наказ на ураження цілі можна на необмеженій відстані з наземного командного пункту, військового корабля або безпосередньо з борту літака лідера групи.

Європейські амбіції та відкрита ШІ-платформа

Презентація в Берліні була стратегічним кроком Boeing для просування платформи на європейському ринку, зокрема для Повітряних сил Німеччини, які шукають безпілотні винищувачі для посилення свого флоту.

Для цього Boeing залучив до проєкту німецьких оборонних гігантів Rheinmetall (як системного інтегратора), Diehl Defence та Rohde & Schwarz.

Головна перевага платформи - модульна носова частина об’ємом 1,5 кубічних метри та відкрита архітектура програмного забезпечення.

Цифрова система побудована так, що країни-покупці можуть завантажувати у систему власні ШІ-моделі автономного польоту, інтегрувати специфічні локальні засоби зв’язку та підключати національні типи крилатих ракет без глибокого втручання в базову конструкцію від Boeing.

Очікується, що перші серійні зразки MQ-28 надійдуть на озброєння Австралії вже у 2028 році.