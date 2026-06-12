Boeing показала ИИ-дрон с ракетами: почему Ghost Bat называют истребителем будущего

Угрожающая модификация: внутренние ракетные отсеки

Изменение версии Block 3 превратило Ghost Bat из разведывательного дрона в полноценный ударный самолет. Инженеры интегрировали в фюзеляж два внутренних отсека для вооружения.

Это позволяет беспилотнику нести:

либо две управляемые ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM;

либо четыре высокоточные малогабаритные малогабаритные авиабомбы GBU-39 или GBU-53 SDB.

Размещение ракет внутри корпуса, а не на внешних подвесках, - критически важное технологическое решение. Оно позволяет сохранить низкую радиолокационную заметность (стелс-профиль), благодаря чему дрон может проникать в закрытые зоны ПВО противника, оставаясь незаметным для радаров.

Отметим, что до сих пор внутренние отсеки были эксклюзивной особенностью только пилотируемых истребителей пятого поколения.

Способность аппарата вести реальный бой уже подтверждена практически: во время совместных испытаний с Королевскими воздушными силами Австралии автономный Ghost Bat, действуя в команде с самолетом радиолокационной разведки E-7A Wedgetail и истребителем F/A-18F Super Hornet, успешно уничтожил воздушную мишень ракетой AMRAAM.

Это стало первым в мире случаем, когда беспилотник совершил автономный перехват цели вне визуальной видимости.

Увеличенное крыло и безлимитная связь

Модификация Block 3 получила существенный апгрейд железа и планера:

Увеличение размаха крыльев на 25%: это позволило установить дополнительные топливные баки и увеличить массу полезной нагрузки более чем на 900 кг.

Рост взлетного веса: максимальная взлетная масса выросла до 5400 кг, а полезная нагрузка теперь превышает 2000 кг.

Тяга и дальность: дрон обеспечивает дальность полета более 3700 км на скорости до 0,9 Маха.

Еще одним важным шагом стал запуск технологии спутниковой связи вне прямой видимости (BLOS).

Благодаря этому управлять действиями БПЛА, корректировать его ИИ-алгоритмы или отдавать приказ на поражение цели можно на неограниченном расстоянии с наземного командного пункта, военного корабля или непосредственно с борта самолета лидера группы.

Европейские амбиции и открытая ИИ-платформа

Презентация в Берлине была стратегическим шагом Boeing для продвижения платформы на европейском рынке, в частности для Воздушных сил Германии, которые ищут беспилотные истребители для усиления своего флота.

Для этого Boeing привлек к проекту немецких оборонных гигантов Rheinmetall (как системного интегратора), Diehl Defence и Rohde & Schwarz.

Главное преимущество платформы - модульная носовая часть объемом 1,5 кубических метра и открытая архитектура программного обеспечения.

Цифровая система построена так, что страны-покупатели могут загружать в систему собственные ИИ-модели автономного полета, интегрировать специфические локальные средства связи и подключать национальные типы крылатых ракет без глубокого вмешательства в базовую конструкцию от Boeing.

Ожидается, что первые серийные образцы MQ-28 поступят на вооружение Австралии уже в 2028 году.